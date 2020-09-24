بالأرقام والأسماء.. تعرف على أعلى 20 مهنة أجراً على مستوى العالم

كشف تقرير عن قائمة بأبرز المهن، التى تحظى بأعلى أجر على مستوى العالم، ومن بين هذه المهن الطبيب، والمحامي، ومهندس البترول.
ويتصدر جراح المخ والأعصاب، وفقا لموقع “wealthygorilla” القائمة، حيث يبلغ متوسط أجره السنوي 381,500 دولار أمريكي، في حين يأتي طبيب التخدير في المرتبة الثانية بمتوسط دخل 265 ألف دولار، بينما حلّ طبيب الجراحة في المرتبة الثالثة بمتوسط دخل بلغ 251 ألف دولار.
وجاء جراح الفم والوجه والفكين والطبيب النسائي وطبيب تقويم الأسنان في المرتبات الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي، وذلك بمتوسط دخل 243,5 ألف دولار سنويًا لجراح الفم، و235,2 ألف دولار للطبيب النسائي، و228,5 ألف دولار لطبيب الأسنان، بينما وصل متوسط دخل الطبيب النفسي إلى أكثر من 216 ألف دولاراً، ليحل بذلك في المرتبة السابعة في القائمة.
أما المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة فكانت من نصيب الطبيب العام بمتوسط دخل 208,5 ألف دولار، والمدير التنفيذي بمتوسط دخل 200,1 ألف دولار، والطبيب الباطني بمتوسط دخل 198,4 ألف دولار، في حين حصد المسؤولون عن التركيبات السنية والأطراف الصناعية في الفم المرتبة الـ11 بمتوسط دخل يناهز 197 ألف دولار. وفق “أخبار 24”.
أما طبيب الأطفال، وطبيب الأسنان، وممرضة التخدير، وطيار ومساعد طيار، ومدير تقنية المعلومات، فقد حصدوا المرتبات (12 – 16) على التوالي بمتوسط دخل 183,2 ألف دولار لطبيب الأطفال، و174,1 ألف دولار لطبيب الأسنان، و169,5 ألف دولار لممرضة التخدير، و161,3 ألف دولار للطيار ومساعده، و142,5 ألف دولار سنويًا لمدير تقنية المعلومات.
وتُختتم القائمة بأربع مهن، وهي مهندس بترول بمتوسط دخل 154,8 ألف دولار، وأخصائي أمراض القدم بمتوسط دخل 148,5 ألف دولار، ومدير تسويق بمتوسط دخل 145,5 ألف دولار، بينما يحل المحامي في المرتبة العشرين بمتوسط دخل بلغ 141,9 ألف دولار.