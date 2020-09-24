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أخبار محلية > “القصبي”: الحكومة تراجع باستمرار الأفضل للمواطنين.. وستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد
24/09/2020   4:35 م

“القصبي”: الحكومة تراجع باستمرار الأفضل للمواطنين.. وستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد

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قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إن المملكة تقيم كل الخيارات لدعم الاقتصاد، وتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط، والانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود التي طُبقت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح القصبي في لقاء مع وكالة “بلومبرغ”، أن انخفاض أسعار النفط أثر على إيرادات المملكة، وأنها مثل أي دولة في العالم لا بد وأن تتكيف مع الظروف، مؤكداً أن الحكومة في مراجعة مستمرة لما هو أفضل للمواطنين والدولة.

وردًا على سؤال حول إمكانية إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة، قال القصبي إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وضمان نمو متواصل. وفق “أخبار 24”.

“القصبي”: الحكومة تراجع باستمرار الأفضل للمواطنين.. وستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد

أخبار محلية
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