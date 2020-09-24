تشهد العاصمة الرياض اليوم (الخميس) إقامة العديد من الفعاليات والبرامج الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني للمملكة.
وتتوزع الفعاليات في عدد من المواقع بالرياض، من بينها واحة الملك سلمان للعلوم في العليا، وساحة العَلَم بالدرعية، وواجهة الرياض طريق المطار، وحديقة الملك عبد الله بالملز، وغيرها:
واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا:
تشتمل العالية على: معرض مصوّر، ورسومات تشكيلية، وحافلات تعليمية، ومكتبة متنقلة، بالإضافة إلى عرضة سعوديّة.
وتقوم بتنظيمها أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز، وتبدأ عند الخامسة مساء وتستمر حتى العاشرة ليلاً. وفق “أخبار 24”.
واجهة الرياض:
فعاليات الفولكلور الشعبي، تبدأ العروض من الساعة 6:60 م وتستمر حتى الحادية عشرة ليلاً.
يو ووك:
يو ووك:
تتضمن الفعالية العرضة السعودية، وعروضا موسيقية، وفعالية لف السعودية، إلى جانب توفر أكشاك “صنع في السعودية”.
الرياض بارك:
يقام به معرض مصور وحيّ عن تاريخ العلم السعودي منذ ظهوره في الدولة السعودية الأولى وحتى الآن وذلك بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، إلى جانب فعالية معرض الصور بعنوان “ملامح وأماكن سعودية” بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.