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أخبار محلية > وطن “الإنسان أولاً”.. مواطنون يروون كيف أعادتهم المملكة من الخارج في ظل جائحة كورونا
24/09/2020   10:50 م

وطن “الإنسان أولاً”.. مواطنون يروون كيف أعادتهم المملكة من الخارج في ظل جائحة كورونا

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روى عدد من المواطنين الذين كانوا خارج المملكة في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” اللحظات العصيبة التي مروا بها والجهود التي بذلتها المملكة من أجل إعادتهم إلى البلاد.

وقال المواطنون – مبتعثون ورجل أعمال – في مقطع نشرته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنهم تفاجأوا بقرارات سريعة تُتخذ في بداية الجائحة خلال إقامتهم خارج المملكة، والتي منها عدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف وإغلاق تام للبلد، وهو الأمر الذي أشعرهم بالخوف والهلع.

وأضافوا أنهم عندما قارنوا بين القرارات التي كانت تتخذها المملكة مع أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين خلال الجائحة، وما يُتخذ في البلاد التي يقيمون فيها، شعروا بالفخر ببلادهم، مشيرين إلى أن التواصل معهم بعد إطلاق مبادرة “عودة آمنة” كان سريعا وبدون أي تكلفة.وفق “أخبار 24”.

ولفتوا إلى أنهم بعد وصولهم إلى المملكة شعروا بالأمن، وأن كل الخوف والهلع الذي واجهوه قد زال بمجرد رؤية أجواء المملكة، معبرين عن فخرهم بالسعودية وما قامت به من أجل إعادتهم.

وطن “الإنسان أولاً”.. مواطنون يروون كيف أعادتهم المملكة من الخارج في ظل جائحة كورونا

أخبار محلية
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