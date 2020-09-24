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أخبار محلية > شركات الطيران تخطط لزيادة الرحلات بين المملكة ودبي
24/09/2020   10:51 م

شركات الطيران تخطط لزيادة الرحلات بين المملكة ودبي

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كشفت مصادر عن وجود خطط لتسيير المزيد من رحلات الطيران بين دبي والمدن السعودية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن طيران ناس وطيران الإمارات وفلاي دبي ستستأنف نشاطها قريباً، فيما أعلنت شركة الاتحاد للطيران الأول من أكتوبر موعدا لاستئناف رحلاتها إلى المملكة.

من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، ماجد الجوكر، أن استئناف الرحلات بين دبي والمدن السعودية الرئيسية خطوة مهمة جدا، وتعزز عودة النشاط الاقتصادي بين الإمارات والمملكة.

يُذكر أن “الخطوط السعودية” استأنفت رحلاتها الأحد الماضي من خلال 5 رحلات يومية بين دبي وكل من الرياض وجدة والدمام.

شركات الطيران تخطط لزيادة الرحلات بين المملكة ودبي

أخبار محلية
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