تُعد قلعة الملك عبد العزيز بمحافظة ضباء من أبرز المعالم التاريخية في منطقة تبوك، وتقف شاهدة على التسلسل التاريخي لفن العمارة السعودية بالشمال الغربي من المملكة.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية في تقرير لها عن القلعة أنها بُنيت قبل 90 عاماً في أعلى مكان بالبلدة القديمة لتكون قصرا للحكم والأمن في بلدة ضباء، وقام ببنائها السكان والمعماريون المحليون من أهالي البلدة والوجه وينبع.
وتتكون القلعة من فناء فسيح مستطيل الشكل تحيط بجوانبه مجموعة من الغرف والمرافق، ومدعومة بأربعة أبراج بزوايا على شكل ثلاثة أرباع الدائرة، ولها مدخلان؛ أحدهما من الجهة الغربية والآخر من الجهة الشرقية، وهو المدخل الرئيسي.
وتحوّلت القلعة إلى متحف يعكس التسلسل الحضاري للمنطقة بعد تأهيلها من قبل هيئة التراث.
وفق “أخبار 24”.