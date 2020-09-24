3 ملايين مشاهدة لفيديو الطائرات المشاركة في احتفالات اليوم الوطني.. وهذا تعليق إيلون ماسك

أثار مقطع فيديو – لطائرات القوات الجوية السعودية أثناء العرض الجوي في احتفالات اليوم الوطني للملكة – الإعجاب، وتم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت في الفيديو 4 طائرات تسير متقاربة أثناء العرض، وكان المصور السعودي أحمد حاضر جالسا في الباب الخلفي لإحدى الطائرات العسكرية ويوجه أحد الطيارين للاتجاه يمينا لالتقاط الصورة بزاوية معينة.
وحظي الفيديو بأكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة، وكان من أبرز الذين أبدوا إعجابهم به رجل الأعمال الأمريكي والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز الأمريكي إيلون ماسك، حيث علق عليه عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “الطائرات رائعة جدا”.
F-15, Typhoon, and Tornado. pic.twitter.com/J8ItZAANfH
— Tech Burrito (@TechAmazing) September 23, 2020
وفق “أخبار 24”.