نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > صاحب هدف التأهل “ديوك” رجل مباراة التعاون والدحيل
25/09/2020   12:31 م

صاحب هدف التأهل “ديوك” رجل مباراة التعاون والدحيل

+ = -
1028

اختير المحترف الأسترالي في صفوف نادي التعاون، ميتشيل ديوك، رجلاً لمباراة فريقه أمام نظيره الدحيل التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) بختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وخطف ميتشيل ديوك هدف التأهل للتعاون خلال مباراتهما أمام الدحيل.

وانتهت المباراة بهدف نظيف سجله ديوك في مرمى الدحيل القطري في الدقيقة 86 من عمر المباراة ، وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني خلف برسبوليس المتصدر بـ 10 نقاط. وفق “أخبار 24”.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل خلالها نادي التعاون لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

صاحب هدف التأهل “ديوك” رجل مباراة التعاون والدحيل

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113214.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.