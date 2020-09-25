صاحب هدف التأهل “ديوك” رجل مباراة التعاون والدحيل

اختير المحترف الأسترالي في صفوف نادي التعاون، ميتشيل ديوك، رجلاً لمباراة فريقه أمام نظيره الدحيل التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) بختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وخطف ميتشيل ديوك هدف التأهل للتعاون خلال مباراتهما أمام الدحيل.
وانتهت المباراة بهدف نظيف سجله ديوك في مرمى الدحيل القطري في الدقيقة 86 من عمر المباراة ، وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني خلف برسبوليس المتصدر بـ 10 نقاط. وفق “أخبار 24”.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل خلالها نادي التعاون لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.