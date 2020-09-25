السواط: التعاون عانى كثيراً في “الآسيوية”.. ومتعاطفون جداً مع الهلال

أبدى لاعب التعاون، عبدالمجيد السواط، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
وقال السواط، في تصريحات عقب مباراتهم أمام الدحيل القطري:”عانينا كثيراً في هذه البطولة من الإجهاد والإصابات، ومواجهتنا أمام شقيقنا النصر لأجل الوطن والفائز سنبارك له”.
وأتم لاعب التعاون تصريحاته بـ:”متعاطفون جداً مع شقيقنا الهلال وأتمنى الشفاء العاجل لهم”.
وتأهل فريق التعاون لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد فوزه بهدف نظيف على حساب نظيره الدحيل القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الخميس) في ختام دور المجموعات سجله لاعبه ميتشيل ديوك في الدقيقة 86 من عمر المباراة.وفق “أخبار 24”.
وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني خلف برسبوليس المتصدر بـ 10 نقاط.