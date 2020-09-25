أوضح لاعب نادي الهلال محمد الشلهوب المعتزل مؤخراً، السبب وراء عدم التحاقه ببعثة الهلال في الدوحة خلال منافسات دوري أبطال آسيا، رغم عمله مسحة طبية استعداداً للسفر.
وقال الشلهوب إنه لا يمكن أن يتخلى أبداً عن الهلال أو يتردد في خدمته، وبمجرد شعوره بأن الفريق قد يحتاجه توجه لعمل مسحة طبية تحسباً لتلقيه طلب الانضمام للبعثة.
وأضاف أنه بعد إجرائه المسحة جاءت الأنباء إيجابية عن تعافي عدد كبير من اللاعبين فلهذا لم يسافر، لكن إرادة الله كانت أقوى وانتشرت الإصابات بين اللاعبين ومن تعافى لم يتمكن من اللعب، موجهاً الشكر لزملائه وأن القادم سيكون أجمل.
جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر استبعاد الهلال من منافسات دوري أبطال آسيا وإلغاء نتائجه، وإعلان تأهل فريقي باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي عن المجموعة.