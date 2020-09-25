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اخبار رياضية > ماذا قال كارتيرون بعد تأهل التعاون التاريخي لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا؟
25/09/2020   12:34 م

ماذا قال كارتيرون بعد تأهل التعاون التاريخي لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا؟

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عبر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق التعاون، عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الدحيل القطري بهدف نظيف.  

وأكد كارتيرون في تصريحات بعد المباراة، بأن الفوز تحقق بمجهود كبير وروح عالية من اللاعبين، الذين عانوا كثيراً جراء الضغوطات، مشيراً إلى أنه كان متأكداً من الفوز، وروح لاعبيه أسعدته كثيراً.  

وأوضح أنه فخور بلاعبي الفريق الذين أثبتوا بعد هزيمة الشارقة أنهم رائعون ونجحوا في تعويض الخسارة بالتأهل، مؤكداً أنهم تجاوزا مرحلة صعبة وأنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه رغم قدومه منذ أيام قليلة.  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه كان يعلم أن الجميع رأى التعاون خارج المنافسة بعد خسارة الشارقة القاسية، لكنه دائماً ما يطلب من اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم، معبراً عن حزنه لإصابة حمدان الرويلي وتمنى له الشفاء العاجل.

ماذا قال كارتيرون بعد تأهل التعاون التاريخي لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا؟

اخبار رياضية
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