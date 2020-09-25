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اخبار رياضية > رغم الخسارة من العين.. “النصر” يحافظ على صدارة مجموعته
25/09/2020   12:35 م

رغم الخسارة من العين.. “النصر” يحافظ على صدارة مجموعته

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تلقى فريق النصر خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي، مساء اليوم الخميس، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وشهدت الدقيقة 19 تسجيل المهاجم التوغولى لابا كودجوهدف فريق العين الوحيد في شباك النصر، بعد أن اصطدمت به الكرة التي حاول مدافع النصر علي لاجامي إبعادها من منطقة مرماه.

ويُعتبر فوز العين هو الأول بعد 13 مباراة متتالية بالبطولة الآسيوية دون أي انتصار كأطول فترة يقضيها العيناوي بدون فوز في تاريخه بالمسابقة القارية.

وبهذا الفوز يرفع العين رصيده إلى 5 نقاط، ليبقى في المركز الأخير للمجموعة خلف سابهان أصفاهان الإيراني، صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وعلى الرغم من خسارته حافظ النصر على صدارته للمجموعة برصيد 11 نقطة.

النصر والعين

النصر والعين

النصر والعين

وفق “أخبار 24”.

رغم الخسارة من العين.. “النصر” يحافظ على صدارة مجموعته

اخبار رياضية
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