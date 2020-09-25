"إكسترا" تهدي الوطن "مجسم البيرق" بالخبر.. وعبدالله الفوزان يؤكد الالتزام بدعم الجوانب الجمالية

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير دوار البيرق في حي العزيزية بمدينة الخبر، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي.
وقال الفوزان: إنه من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعماً للجهود المبذولة في تنمية وتطوير وطننا الغالي، فنحن نؤكد التزامنا كقطاع خاص بالمساهمة في دعم الجانب الجمالي بجميع مدن المملكة. ونتطلع لأن نرى المزيد من المبادرات المتميزة في الأعوام القادمة على أيادي أبنائنا وبناتنا في “مُجسّم وطن” حتى نقدم الأفضل لهذا الوطن المعطاء.
وثمن الفوزان دور أمانة المنطقة الشرقية ودعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات وتبنيها للمواهب السعودية الشابة لتقديم أعمال تستوعب إبداعاتهم وتعزز معاني الوحدة الوطنية فضلاً عن غرس معاني الوفاء والمواطنة لدى جيل المستقبل. كما ثمن الفوزان دور رئاسة بلدية الخبر في تسهيل كل الإجراءات والمساهمة في إدارة المشروع مما كان له عظيم الأثر في تنفيذ مجسم دوار البيرق بالشكل الذي يلبي تطلعات “إكسترا” ويحقق البعد الاجتماعي والوطني للمجسم. وفق “أخبار 24”.
كما أضاف رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن تصميم دوار البيرق يركز على الطبيعة المميزة للمملكة خاصة الصحراء والكثبان الرملية. حيث استُخدمت تقنيات حديثة في تصميمه وصُنِّعت الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية. مبيناً أن هذا المشروع جاء بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع قيم الشراكة المجتمعية بما يخدم المنطقة.
ويأتي افتتاح الدوار ضمن مسابقة “ﻣُﺠﺴّﻢ ﻭﻃﻦ” والتي تعتبر إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، ﻭﻫﻲ مبادرة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭاﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭاﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺛﺮاء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺴﻤﺎﺕ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ اﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
تجدر الإشارة أن الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” كانت الداعم الرسمي في بناء دوار البيرق حيث تجسد فكرة البناء حركة البيرق بشكل ديناميكي والمتمثلة بتموج العلم، كما تخلد النقوش الموجودة في ثناياه الحضارة السعودية بدءاً من تأسيس المملكة وتأكيداً للرؤية المستقبلية.