نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > مواطنة بالجوف تتبرع بكليتها لوالدتها وتنهي معاناتها مع الفشل الكلوي
25/09/2020   4:14 م

مواطنة بالجوف تتبرع بكليتها لوالدتها وتنهي معاناتها مع الفشل الكلوي

+ = -
677

تبرعت مواطنة من أهالي هدبان بمنطقة الجوف، بإحدى كليتيها لوالدتها، لإنهاء معاناتها الطويلة مع المرض، بعد أن ظلت تعاني غسل الكلى بسبب إصابتها بالفشل الكلوي.

وأجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، حيث تكللت العملية بالنجاح.

وأعرب ابن المواطنة ويدعى مشرف الرويلي عن سعادته بنجاح عملية التبرع لوالدته، مشيراً إلى أن ما فعلته شقيقته تجاه والدتهم هو واجب وردّ لجزء يسير من أفضال الوالدين عليهم، لافتاً إلى أن والدته وشقيقته تتمتعان الآن بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

مواطنة بالجوف تتبرع بكليتها لوالدتها وتنهي معاناتها مع الفشل الكلوي

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113242.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.