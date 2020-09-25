مواطنة بالجوف تتبرع بكليتها لوالدتها وتنهي معاناتها مع الفشل الكلوي

تبرعت مواطنة من أهالي هدبان بمنطقة الجوف، بإحدى كليتيها لوالدتها، لإنهاء معاناتها الطويلة مع المرض، بعد أن ظلت تعاني غسل الكلى بسبب إصابتها بالفشل الكلوي.
وأجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، حيث تكللت العملية بالنجاح.
وأعرب ابن المواطنة ويدعى مشرف الرويلي عن سعادته بنجاح عملية التبرع لوالدته، مشيراً إلى أن ما فعلته شقيقته تجاه والدتهم هو واجب وردّ لجزء يسير من أفضال الوالدين عليهم، لافتاً إلى أن والدته وشقيقته تتمتعان الآن بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.