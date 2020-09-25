أظهر مقطع فيديو متداول شاباً يسرق العلم الوطني من أمام أحد المحلات التجارية بعد أدائه التحية أمام كاميرا المراقبة.
وبدا في الفيديو وصول الشاب للموقع بصحبة شخص آخر في سيارة، حيث خرج الشاب وأدى التحية أمام كاميرا المراقبة ثم سرق أحد الأعلام الموضوعة أمام المحل، ووضعه في السيارة.
ولم يكتف الشاب بهذا الأمر فقط، بل عاد مجدداً وألقى التحية مرة أخرى ثم أخذ العلم الآخر، ولاذ بالفرار بصحبة من معه في السيارة.
ولم تظهر كاميرا المراقبة ملامح الشاب، لأنه فيما يبدو كان مرتدياً كمامة سوداء، كما لم يتضح مكان الحادِثة، وما إذا كان ما حدث عملية سرقة أم نوعاً من المزاح.
وفق “أخبار 24”.