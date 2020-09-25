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أخبار محلية > بالفيديو.. جمعية لرعاية الأيتام: سلّمنا 600 طفل من مجهولي الأبوين لأسر حاضنة.. وهذه بعض الحلول للقضاء على الظاهرة
26/09/2020   12:32 ص

بالفيديو.. جمعية لرعاية الأيتام: سلّمنا 600 طفل من مجهولي الأبوين لأسر حاضنة.. وهذه بعض الحلول للقضاء على الظاهرة

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كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، المهندس حسين بحري، عن تسليمهم أكثر من 600 طفل وطفلة من مجهولي الأبوين لأسر حاضنة بشرط إرضاعهم.

وبين أنهم نجحوا في تحفيز أكثر من 300 سيدة على عملية إدرار الحليب لإرضاع الأطفال تحت إشراف طبي وحصلوا على فتوى شرعية بجواز هذا الأمر.

وأوضح في حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، اليوم (الجمعة)، أن أولوية تسليم مجهولي الأبوين للأسر التي ليست لديها أطفال، واستخراج صك إرضاع للطفل من المحكمة.

وكشف عن أن خطتهم تتمثل في إلغاء دور الإيواء وتسليم جميع مجهولي الأبوين إلى الأسر الحاضنة التي توفر لهم الرعاية الكاملة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أبرز الحلول لمعالجة ممارسات الحمل خارج الشرع هي التوعية للجنسين من خلال برامج مباشرة في الجامعات أو المدارس الثانوية حول خطورة هذه الجريمة أو غير مباشرة في منصات السوشال ميديا.

وأكد عدم وجود خارطة طريق للفتاة التي أخطأت وحملت خارج الشرع، حتى تحصل على المساعدة التي تجعلها لا تلجأ لرمي المولود في القمامة كما يحدث حالياً.

بالفيديو.. جمعية لرعاية الأيتام: سلّمنا 600 طفل من مجهولي الأبوين لأسر حاضنة.. وهذه بعض الحلول للقضاء على الظاهرة

أخبار محلية
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