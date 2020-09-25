استغرقت 150 ساعة.. فنان يبدع في عمل لوحة فنية للملك سلمان باستخدام الخيوط والمسامير

أبدع الفنان عبدالوهاب الدايل في عمل لوحة فنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يقبّل علم السعودية، باستخدام الخيوط والمسامير.
ونشر الدايل فيديو عرض من خلاله مراحل مختلفة لعمله صورة الملك سلمان باستخدام المسامير والخيوط، مؤكدًا أن اللوحة الفنية استغرقت 154 ساعة من العمل.
ونالت اللوحة إشادة واسعة من جانب رواد موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنها ركزت على إحدى الصور الشهيرة لخادم الحرمين وهو يقبّل العلم السعودي.
نسج لنا حاضر جميل و نسجنا صورته في قلوبنا قبل أعمالنا ..
١٥٤ ساعة بحب 💚 pic.twitter.com/vGSf8aSWEP
— عبدالوهاب الدايل (@wahab_dayel) September 24, 2020
وفق “أخبار 24”.