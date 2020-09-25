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أخبار محلية > استغرقت 150 ساعة.. فنان يبدع في عمل لوحة فنية للملك سلمان باستخدام الخيوط والمسامير
26/09/2020   12:38 ص

استغرقت 150 ساعة.. فنان يبدع في عمل لوحة فنية للملك سلمان باستخدام الخيوط والمسامير

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أبدع الفنان عبدالوهاب الدايل في عمل لوحة فنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يقبّل علم السعودية، باستخدام الخيوط والمسامير.

ونشر الدايل فيديو عرض من خلاله مراحل مختلفة لعمله صورة الملك سلمان باستخدام المسامير والخيوط، مؤكدًا أن اللوحة الفنية استغرقت 154 ساعة من العمل.

ونالت اللوحة إشادة واسعة من جانب رواد موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنها ركزت على إحدى الصور الشهيرة لخادم الحرمين وهو يقبّل العلم السعودي.

وفق “أخبار 24”.

استغرقت 150 ساعة.. فنان يبدع في عمل لوحة فنية للملك سلمان باستخدام الخيوط والمسامير

أخبار محلية
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