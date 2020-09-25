الأجهزة الكهربائية تتصدر قائمة السلع.. “التجارة” ترخص لأكثر من 1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني

أصدرت وزارة التجارة ما يقرب من 3500 ترخيص تخفيضات إلكترونيًا للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري.
وتضمنت التخفيضات أكثر من 1.7 مليون منتج استهلاكي وغذائي معروضة بمنافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف المناطق.
وتصدرت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس وغيرها من المنتجات قائمة أكثر السلع تخفيضًا.
من جانبها، باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة 500 بلاغ بشأن مخالفات التخفيضات، متخذة الإجراءات النظامية حيالها. وفق “أخبار 24”.
ووفرت الوزارة خدمة تراخيص اليوم الوطني إلكترونيًا، ليتمكن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها بشكل فوري، كما تسمح الخدمة بتوفير استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص للتجار.