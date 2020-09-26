فريق بحثي سعودي يشارك في دراسة أمريكية لاكتشاف علاج فعّال لفيروس كورونا

نشرت مجلة “ساينس” العلمية التابعة للجمعية الأمريكية للعلوم دراسة حول الطفرات الجينية المسببة للأعراض شديدة الخطورة لفيروس كورونا.
وأوضحت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود مشاركة فريق بحثي منها ومن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم في الدراسة، مؤكدة أنها قد تساعد في اكتشاف علاج فعّال للفيروس.
يُذكر أن “ساينس” تُعد من أكثر الدوريات المرموقة في مجال العلوم، وتأسست عام 1880م.
مجلة ساينس العلمية #SciMag
تنشر نتائج تحالف بحثي عالمي بمشاركة فريق من #المدينة_الطبية بـ #جامعة_الملك_سعود و#مدينة_الملك_عبدالعزيز_للعلوم_والتقنية حول #الطفرات_الجينية المسببة للأعراض الشديدةوالخطرة لـ #COVID19
قد تساعد في اكتشاف علاج فعال للفيروسhttps://t.co/Myz09Yt3j7 pic.twitter.com/AD4NQL60SE
— الـ مـديـ نـ ة الـ طبـ يـ ة (@ksumedicalcity) September 25, 2020
وفق “أخبار 24”.