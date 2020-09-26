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أخبار المناطق > فريق بحثي سعودي يشارك في دراسة أمريكية لاكتشاف علاج فعّال لفيروس كورونا
26/09/2020   6:54 ص

فريق بحثي سعودي يشارك في دراسة أمريكية لاكتشاف علاج فعّال لفيروس كورونا

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نشرت مجلة “ساينس” العلمية التابعة للجمعية الأمريكية للعلوم دراسة حول الطفرات الجينية المسببة للأعراض شديدة الخطورة لفيروس كورونا. 

وأوضحت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود مشاركة فريق بحثي منها ومن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم في الدراسة، مؤكدة أنها قد تساعد في اكتشاف علاج فعّال للفيروس. 

يُذكر أن “ساينس” تُعد من أكثر الدوريات المرموقة في مجال العلوم، وتأسست عام 1880م. 

 

وفق “أخبار 24”.

فريق بحثي سعودي يشارك في دراسة أمريكية لاكتشاف علاج فعّال لفيروس كورونا

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