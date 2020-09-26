أعادت فعالية “سوق الخضار”، التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” ضمن مبادرة أرامكو السعودية للمواطنة، رونق الحياة لسوق الخضار المركزي في مدينة الخبر بحي العليا.
وتحول السوق لمساحة يقصدها الفنانون وبائعو الخضار والفواكه، حيث عمل “إثراء” على تحسين ساحة السوق، وتجديد طلائها وتوفير أماكن للجلوس، ومساحات للفن، وعربات طعام، وضم 3 مناطق: “سوق الخضار المحدث، ومنطقة عامة لفن الشارع والأعمال والتراكيب الفنية، ومعرض للفنون والحرف”.
وأطلق مركز “إثراء” الفعالية لإحياء المناطق المحلية القديمة وتحويلها إلى مشاريع فنية حيّة بأسلوب إبداعي، وجذب الجمهور وتعزيز رسالة إثراء كمنبع للإبداع والإلهام للعقول المتحمسة والطموح.
سوق الخضار
ينبض بالفن والفرح#إثراء_اليوم_الوطني #اليوم_الوطني90https://t.co/teW8E3azVq pic.twitter.com/AKF7Rn93fO
— Visit Ithra | زوروا إثراء (@VisitIthra) September 24, 2020
وفق “أخبار 24”.