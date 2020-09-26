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أخبار المناطق > تعرف على شجرة “القشطة” فاكهة الخريف بجازان
26/09/2020   6:57 ص

تعرف على شجرة “القشطة” فاكهة الخريف بجازان

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تعتبر فاكهة القشطة من الفواكه الخريفية التي تتواجد في جبال فيفاء والعارضة شرقي منطقة جازان، وتعرف باسم “Annona” في بعض الدول، وتتميز بطعمها اللذيذ.  

وتنتشر أشجار القشطة التي تستهلك القليل من الماء ولا تتحمل سوء التهوية في جازان؛ بسبب خصوبة أراضيها وتنوع تضاريسها.

يُذكر أن القشطة هي شجرة صغيرة طولها عادة بين 3 إلى 10 أمتار، وثمرتها صغيرة خضراء بداخلها لب أبيض يشكل نسبة 67.5 % من حجمها، وتتخلله بذور سوداء، ويؤكل ثمار القشطة عن طريق الطهي أو يتم إضافتها لبعض الأطباق، كما تصنع منها الحلويات والعصائر.  وفق “أخبار 24”.

تعرف على شجرة “القشطة” فاكهة الخريف بجازان

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