صحيفة جزائرية: الشباب يضغط لوضع “بلعمري” على القائمة السوداء

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن رغبة إدارة نادي الشباب في إدراج الجزائري لاعب الفريق جمال بلعمري على القائمة السوداء في السعودية.
وأوضحت صحيفة “DZFoot” أن إدارة الشباب تضغط بقوة على الاتحاد السعودي لمنع الأندية السعودية من التوقيع مع اللاعب جمال بلعمري، وأن اللاعب يملك العديد من العروض.
وأشارت إلى أن الشباب شرع في إجراء مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى يمنع الأندية السعودية من التعاقد مع الجزائري البالغ من العمر 30 عامًا، لأن الأخير كان رفض الانضمام إلى فريقه لاستئناف المنافسة. وفق “أخبار 24”.
وكان مدافع شبيبة القبايل السابق قد فسخ عقده مع الشباب قبل بضعة أسابيع، واصبح الآن حرا في الانضمام إلى أي ناد من اختياره.