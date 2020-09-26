نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > صحيفة جزائرية: الشباب يضغط لوضع “بلعمري” على القائمة السوداء
26/09/2020   1:53 م

صحيفة جزائرية: الشباب يضغط لوضع “بلعمري” على القائمة السوداء

+ = -
911

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن رغبة إدارة نادي الشباب في إدراج الجزائري لاعب الفريق جمال بلعمري على القائمة السوداء في السعودية.

وأوضحت صحيفة “DZFoot” أن إدارة الشباب تضغط بقوة على الاتحاد السعودي لمنع الأندية السعودية من التوقيع مع اللاعب جمال بلعمري، وأن اللاعب يملك العديد من العروض.

وأشارت إلى أن الشباب شرع في إجراء مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى يمنع الأندية السعودية من التعاقد مع الجزائري البالغ من العمر 30 عامًا، لأن الأخير كان رفض الانضمام إلى فريقه لاستئناف المنافسة. وفق “أخبار 24”.

وكان مدافع شبيبة القبايل السابق قد فسخ عقده مع الشباب قبل بضعة أسابيع، واصبح الآن حرا في الانضمام إلى أي ناد من اختياره.

صحيفة جزائرية: الشباب يضغط لوضع “بلعمري” على القائمة السوداء

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113372.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.