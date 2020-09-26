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اخبار رياضية > الاتحاد يبلغ الحربي بعدم الحاجة لخدماته في الموسم المقبل
26/09/2020   1:54 م

الاتحاد يبلغ الحربي بعدم الحاجة لخدماته في الموسم المقبل

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أبلغت إدارة نادي الاتحاد اللاعب منصور الحربي بعدم الحاجة لخدماته خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكشفت صحيفة “مكة” أن هذا القرار من جانب إدارة الاتحاد جاء في ظل وجود حمدان الشمراني ومحمد العوفي لإشغال خانة الظهير الأيسر.

واصل فريق الاتحاد استعداداته للموسم الجديد، أمس (الجمعة) وسط متابعة إدارية، حيث استقبل أعضاء الفريق اللاعب عبدالرحمن اليامي ـ الوافد الجديد على النادي ـ الذي شارك في التدريب.

وكثّف الجهاز الفني تركيزه على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين من خلال التدريبات، بعدها تناول اللاعبون بعد نهاية المران وجبة العشاء في معسكر الفريق.

الاتحاد يبلغ الحربي بعدم الحاجة لخدماته في الموسم المقبل

اخبار رياضية
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