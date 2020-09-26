فاطمة السبيعي تقترب من منصب مدير المركز الإعلامي لنادي وج

أصبحت فاطمة السبيعي قريبة من أن تكون ثالث سيدة تعمل بالوسط الرياضي بتكليفها بقيادة المركز الإعلامي لنادي وج الرياضي.
وفي وقت سابق، تقلدت خلود العطار منصب إدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، ومدى بازيد كأخصائية اجتماعية بالنادي.
وكشف رئيس نادي وج ساطي العتيبي لـ “عكاظ” أن تكليف فاطمة السبيعي كمديرة للمركز الإعلامي سيتضح بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.
وأوضح العتيبي، أنه سيتم تحديد الأسماء في إدارة المركز الإعلامي خلال أيام وسيكون الإعلان عن ذلك في حينه.
وأشار إلى أن هناك استراتيجية خاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأخرى خاصة بالألعاب المختلفة وسوف تتضح في الجمعية العمومية التي ستعقد خلال شهر من الآن.