القاسم: الكرة الآسيوية خسرت بخروج الهلال من البطولة

قال أمين عام اتحاد الكرة السعودي إبراهيم القاسم، إن الكرة الآسيوية خسرت بفقد الهلال، متمنيا أن يبقى اللقب في المملكة بوجود 3 أندية مشاركة والأمل فيهم، مؤكدا أن الهلال سيجد الدعم الكامل من الاتحاد السعودي للمضي قدمًا في احتجاجه.
وأضاف القاسم في برنامج “الدوري مع وليد”:” عندما يكون التصويت لأي نادي من أي دولة يستبعد المندوب من هذه الدولة لتضارب المصالح.. تواصلت مع الإخوة في الرابطة وأكدوا لي أن الدوري السعودي للمحترفين مجدول في وقته”.
وتابع:”الاتحاد السعودي سعى في جميع الاتجاهات لدعم كل الفرق في البطولة.. اللجنة المنظمة اشترطت وجود الأندية من كل دولة في فندق واحد، وطلبنا استثناء من هذا القرار واستطعنا جعل كل ناديين في فندق”. وفق “أخبار 24”.
وأتم:”انتدبت للوقوف مع الأندية وحققنا بعض الاستثناءات، وكان يجب أن نقدم تقرير إلى الاتحاد الآسيوي يثبت عدم أهلية اللاعب لمدة شهر وذلك لا نستطيع عمله مع كورونا”.