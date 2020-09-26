مصادر: الهلال يستعين بمحامين دوليين لاستشارتهم في مذكرة الاحتجاج المقدمة للاتحاد الآسيوي

كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال استعانت بعدد من المحامين الدوليين، لاستشارتهم في مذكرة الاحتجاج التي أعلن النادي عن تقديمها أمس (الجمعة) إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا لعدم اكتمال صفوفه لمواجهة نظيره شباب أهلي دبي في ختام منافسات دور المجموعات.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الرياضية”، أن توصيات المحامين جاءت بالوصول إلى أعلى مرحلة قضائية وهي محكمة التحكيم الدولية “كاس” في حال رفض الاحتجاج من قبل لجنة الانضباط القارية.
وأبانت المصادر، أن إدارة الهلال رفعت ملفًا متكاملاً عما حدث في البطولة مشتملا كافة الجوانب، ومنها ما يتعلق بالجانب الطبي، ويشرح ما حدث أثناء أخذ مسحات اختبار فيروس كورونا بشكل يومي.
وأضافت، أن الهلال استند في مذكرة الاحتجاج إلى أن ما حدث للفريق يعد ظرفا قاهرا يستدعي التقدير من قبل الاتحاد الآسيوي، الذي أكد في بيانه أن الهلال لم يتعرض لظرف قاهر يستدعي الاستثناء، وهو ما يناقض الواقع، وفقا لوجهة نظر النادي الذي استدل بأن البطولة توقفت، وتغير نظامها بالكامل، وكانت في دولة واحدة، وذلك لنفس الظرف وهو فيروس كورونا.
ولفتت المصادر ، إلى مطالبة إدارة الهلال بإعادة جدولة المباريات، بسبب عدم اكتمال نصاب اللاعبين، وعدم الوضوح في تفسير لوائح البطولة بعد أن تغيرت.