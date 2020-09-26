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أخبار محلية > “البيئة”: خطط جديدة لتطوير الزراعة بالمملكة.. ونسعى إلى تحقيق المرتبة الأولى عالميًا بتصدير التمور
26/09/2020   5:34 م

“البيئة”: خطط جديدة لتطوير الزراعة بالمملكة.. ونسعى إلى تحقيق المرتبة الأولى عالميًا بتصدير التمور

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وضع خطط جديدة لتقديم الخدمات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، لتعزيز قدرات صغار المنتجين وجمعياتهم التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، حيث وُضِعت خطط لتقديم القروض للمشاريع الزراعية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار ريال.

وأضافت أنها تسعى خلال العام 2021 إلى تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن. وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: خطط جديدة لتطوير الزراعة بالمملكة.. ونسعى إلى تحقيق المرتبة الأولى عالميًا بتصدير التمور

أخبار محلية
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