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أخبار محلية > قصة تأسيس شابين سعوديين لشركة متخصصة في التعليم الإلكتروني في وادي السيليكون بأمريكا
26/09/2020   5:40 م

قصة تأسيس شابين سعوديين لشركة متخصصة في التعليم الإلكتروني في وادي السيليكون بأمريكا

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كشف شابان سعوديان من رواد الأعمال مراحل تأسيسهم لشركة متخصصة في التعليم الإلكتروني من وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح رائد الأعمال السعودي، المهندس محمد المدني، أنه عرض فكرة إنشاء شركة “كلاسيرا” على أصدقائه خلال تواجده في الولايات المتحدة للدراسة عندما كان في سن الـ18، وهو ما لاقى استجابة منهم دفعتهم للسير بخطوات سريعة لتأسيس الشركة في المنطقة المخصصة للشركات التقنية بوادي السيليكون.

وأشار إلى أنهم واجهوا مشكلات في بداية التأسيس، خاصة وأن الأمريكيين توقعوا فشلهم، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الشركات التقنية المتخصصة هناك، مؤكدًا أنهم استطاعوا إقناع مدارس الصف الأول في الولايات المتحدة بأهمية المنصة المتخصصة في التعليم الإلكتروني، كما عقدوا اتفاقاً مع جامعة الدول العربية لدعم شركة “كلاسيرا” لوزارات التعليم بالعالم العربي. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، قال رائد الأعمال الشاب وأحد مؤسسي “كلاسيرا”، المهندس محمد العشماوي، إنه يحرص على زرع الثقة في شريكه، مؤكدًا أنهما لا ينقصهما أي مؤهلات للمنافسة في هذا السوق بشرط العمل الجاد.

قصة تأسيس شابين سعوديين لشركة متخصصة في التعليم الإلكتروني في وادي السيليكون بأمريكا

أخبار محلية
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