بالفيديو.. متحدث “الذكاء الاصطناعي”: 95% من موظفي “سدايا” سعوديون .. ونجحنا في تنظيم أكثر من 40 اجتماعاً مهماً عن بُعد

أوضح متحدث الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ماجد الشهري أن 95% من موظفي الهيئة شباب سعوديون، مستعرضاً جهود الهيئة خلال الفترة الماضية والأهداف الاستراتيجية التي يعملون عليها.
وقال الشهري في مقابلة مع “برنامج 120” على قناة الإخبارية إن رؤية 2030 تتكون من 96 هدفاً استراتيجياً، وحينما قام فريق “سدايا” بدراسة هذه الأهداف، وجد أن 66 هدفاً تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالذكاء الاصطناعي، مبيناً أنهم يعملون الآن مع جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف الرؤية.
وعلق على القفزة التي حققتها العاصمة الرياض في مؤشر الذكاء الاصطناعي لمجموعة العشرين، بأن الجهة المسؤولة عن الدراسة مستقلة وقامت بالتواصل مع المواطنين والمقيمين في المملكة لمعرفة الانطباع عن الرياض، مؤكداً أن العمل الآن جارٍ على تطوير موقع المملكة في جميع المؤشرات والوصول إلى المرتبة التي تستحقها.
وأشار الشهري إلى أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تنظيم 18 اجتماعاً لمجلس الوزراء عن بُعد، وأكثر من 30 اجتماعاً لمجموعة العشرين باحترافية عالية من فريق عمل قادر على تجاوز جميع المشاكل التي قد تحدث.وفق “أخبار 24”.
وحول آلية التوظيف في الهيئة، أكد الشهري أن الوظائف القيادية جميعها سعوديون، ووصلت نسبة المواطنين العاملين في “سدايا” 95 %، منهم 8% من العنصر النسائي، وتُعلَن الوظائف عبر موقع الهيئة وحسابها في لينكدن.
فيديو | متحدث الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لـ #برنامج_120: 95% من موظفي «سدايا» شباب سعوديون#الإخبارية pic.twitter.com/EAq1fZrGbV
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 26, 2020