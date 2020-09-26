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أخبار محلية > بالفيديو.. داود الشريان يكشف رسالة برنامجه الجديد الاجتماعية.. وهذا ما سيناقشه مع الضيوف
26/09/2020   11:07 م

بالفيديو.. داود الشريان يكشف رسالة برنامجه الجديد الاجتماعية.. وهذا ما سيناقشه مع الضيوف

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كشف الإعلامي داود الشريان النمط الذي سيكون عليه برنامجه المقبل “تحدي العائلات”، والذي من المنتظر عرضه قريبًا على قناة MBC.

وقال خلال حديثه للقناة، إن البرنامج سيكون مقسمًا من حيث التركيز إلى 3 أقسام، موزعة بين العائلتين المشاركتين ومقدم البرنامج، مؤكدًا أن الرسائل الاجتماعية التي سوف يناقشها لن تتناول الخدمات كما اعتاد في الماضي.

وأوضح أن النقاشات التي سوف يقدمها البرنامج مع العائلات سوف ترتكز على حوارات اجتماعية خالصة، تتعلق بالشباب والتعليم والنقاشات المستمدة من داخل الأسرة نفسها. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن البرنامج قد يعتمد على نقاشات خارج نطاق الأسئلة الموجهة للعائلات المشاركة، مثل التخصصات التعليمية النادرة وما يمكن أن يحمله ذلك من نقاشات حول زوال الفوارق بين البنات والأولاد وغيرها من الموضوعات.

بالفيديو.. داود الشريان يكشف رسالة برنامجه الجديد الاجتماعية.. وهذا ما سيناقشه مع الضيوف

أخبار محلية
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