نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > من 90 هللة إلى 90%.. مواطنون يكشفون تلاعباً بتخفيضات أسعار السلع باليوم الوطني
26/09/2020   11:07 م

من 90 هللة إلى 90%.. مواطنون يكشفون تلاعباً بتخفيضات أسعار السلع باليوم الوطني

+ = -
1145

أبدى مواطنون غضبهم الشديد بسبب بعض التخفيضات الوهمية للسلع بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ90، خاصة وأنها حاولت استغلال رقم 90 في لافتات الجذب التسويقي.

ورصد تقرير لقناة الإخبارية آراء بعض المواطنين بشأن التخفيضات على السلع، والتي حاولت استخدام رقم 90 سواء بوضع لافتات تخفيضات تتراوح من 90 هللة إلى 90%، حيث اشتكى البعض من ادعاء التجار نفاد السلع التي تشملها التخفيضات، فيما رأى آخرون أن التخفيضات ليست حقيقية.

واشتكى البعض من غياب الشفافية بشأن أسعار السلع قبل التخفيضات وبعدها، بما يوضح الفارق للجمهور، كما أكد بعض المواطنين أنهم حريصون على إبلاغ وزارة التجارة بشأن أي مخالفات يرصدونها، مشيرين إلى أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تحرص باستمرار على مباشرة تلك البلاغات والتعامل معها فورًا.وفق “أخبار 24”.

من 90 هللة إلى 90%.. مواطنون يكشفون تلاعباً بتخفيضات أسعار السلع باليوم الوطني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113438.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.