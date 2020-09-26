من 90 هللة إلى 90%.. مواطنون يكشفون تلاعباً بتخفيضات أسعار السلع باليوم الوطني

أبدى مواطنون غضبهم الشديد بسبب بعض التخفيضات الوهمية للسلع بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ90، خاصة وأنها حاولت استغلال رقم 90 في لافتات الجذب التسويقي.
ورصد تقرير لقناة الإخبارية آراء بعض المواطنين بشأن التخفيضات على السلع، والتي حاولت استخدام رقم 90 سواء بوضع لافتات تخفيضات تتراوح من 90 هللة إلى 90%، حيث اشتكى البعض من ادعاء التجار نفاد السلع التي تشملها التخفيضات، فيما رأى آخرون أن التخفيضات ليست حقيقية.
واشتكى البعض من غياب الشفافية بشأن أسعار السلع قبل التخفيضات وبعدها، بما يوضح الفارق للجمهور، كما أكد بعض المواطنين أنهم حريصون على إبلاغ وزارة التجارة بشأن أي مخالفات يرصدونها، مشيرين إلى أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تحرص باستمرار على مباشرة تلك البلاغات والتعامل معها فورًا.وفق “أخبار 24”.
فيديو | خصم 90% للقراءة فقط والسلعة لا توجد.. مراسل #الإخبارية رصد تلاعب #العروض_الوهمية في #اليوم_الوطني pic.twitter.com/yqrmEw9ZhT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2020