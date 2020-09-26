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أخبار محلية > “البنوك السعودية” توجّه نصيحةً للعملاء قبل الحصول على البطاقات الائتمانية
26/09/2020   11:09 م

“البنوك السعودية” توجّه نصيحةً للعملاء قبل الحصول على البطاقات الائتمانية

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نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عملاء البنوك بقراءة الشروط والأحكام للبطاقة الائتمانية جيداً والتعرف على مزاياها ورسومها ونسبة الفوائد قبل الموافقة على إصدارها.

وقالت اللجنة ضمن رسائلها التوعوية للمجتمع، إن طالب البطاقة الائتمانية يجب أن يتأكد من أن البطاقة مناسبة لاحتياجه ومستوى دخله وقدرته على تحمل سداد الالتزامات المترتبة على استخدامها.

وكانت البنوك السعودية أكدت في وقت سابق على أحقية البنك في رفض إصدار البطاقة الائتمانية للعميل في حال عدم توفر الملاءة المالية لديه لتحمل سداد الالتزامات المالية المترتبة على استخدام البطاقة، أو في حال كون سجله الائتماني غير جيد.وفق “أخبار 24”.

“البنوك السعودية” توجّه نصيحةً للعملاء قبل الحصول على البطاقات الائتمانية

أخبار محلية
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