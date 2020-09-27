وثق مقطع فيديو تدوول على مواقع التواصل اليوم السبت إيقاف امرأة لسيارتها في طريق سريع لأداء الصلاة.

وأظهر الفيديو المرأة وهي تصلي بعدما قامت بإيقاف السيارة على يمين الطريق السريع، دون مراعاة لعواقب وخطورة فعلها.

وفق “أخبار 24”.