بالفيديو.. وزير التعليم: المعلم مستعد للحضور لبيت ولي أمر الطالب لضبط القنوات التعليمية

تحدّث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن مسؤولية المعلم وولي الأمر تجاه الطلاب والطالبات فيما يخص القنوات التعليمية التي توفّرها الوزارة لتدريس المناهج عن بُعد.
وأكّد آل الشيخ على قناة “الإخبارية”، أن ولي الأمر يشارك في المسؤولية لتسهيل وصول المواد التعليمية وشرحها للطلاب والطالبات في مدارس المملكة في ظل جائحة كورونا.
كما بيّن أن معلمي الوزارة يحملون على عاتقهم الجانب الأكبر من المسؤولية، حيث قال: “إذا طُلب من المعلم أو المعلمة الذهاب إلى البيت من أجل أن ترتيب قنوات عين الفضائية فهم مستعدون”. وفق “أخبار 24”.
#فيديو:#وزير_التعليم: أنت كولي أمر مسؤول معنا وإذا طلبت المعلم أو المعلمة ليذهب إلى البيت من أجل أن يرتب القنوات الفضائية فهو مستعد. pic.twitter.com/Xg7TDpLeR7
— صحيفة الميدان التعليمي (@almaydanedu) September 26, 2020