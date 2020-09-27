عبّرت متصلة عن شعورها بالذنب تجاه خادمتها التي أقدمت على الانتحـار في الطائف، مطالبة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق بإفتائها تجاه ما حدث، وهل عليها شيء في ذلك؟ رغم أنها كانت تحسن معاملتها.
وقالت المتصلة في مداخلة ببرنامج “سؤال على الهاتف” على إذاعة القرآن الكريم، إن خادمتها قامت بعد 18 يوماً من قدومها بالاعتـداء عليها بآلة حادة على رأسها، فهربت منها خارج المنزل لكي تنجوا منها، وعندما هرع الجيران لإنقاذها وجدوا الخادمة أقدمت على إلقاء نفسها من نافذة المطبخ وتوفيت.
وأضافت المتصلة أنها كبيرة في السن وكانت تحسن معاملتها وتقدم لها الهدايا في محاولة لاسترضائها، وعندما فتشوا حقائبها وجدوا فيها أدوات حادة كانت تريد استخدامها لمهاجمتها وهي نائمة . وفق “أخبار 24”.
ورداً على شعورها بالذنب قال لها الشيخ عبد الله المطلق: “إذا لم تضـريها فإنه لا شيء عليكِ هذا شيء بينك وبين الله، لقد كنت أنتِ وإياها في المطبخ وليس معكما إلا الله، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن كنت لم تؤذيها فلا شيء عليكِ أبدًا هذا بينك وبين الله، أما ما بينك وبين الناس والدولة والنيابة العامة فهذه أمور تأخذ إجراءاتها”.