بالفيديو.. طبيبة سعودية تروي قصة إقناعها بريطانياً بالعلاج في المملكة بدلاً من سفره لبلاده

روت استشارية طب وجراحة العيون قصة اقتناع بريطاني مقيم في المملكة بالعلاج فيها بعد أن كان يذهب إلى بلده شهرياً لأخذ حقن سكري العين.
وأوضحت الطبيبة خديجة العطاس أن البريطاني ديفيد بعد تعذر سفره لمقابلة طبيبه بسبب كورونا حضر إليهم في المستشفى وطلب منها عمل فحوصات وأشعة لعينه ليبعثها إلى طبيبه ويستشيره، مؤكدة أن هذا الأمر استفزها وقررت إقناعه بأن علاجه متوفر في المملكة وتغيير الصورة النمطية لديه.
وأضافت في حديثها لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية اليوم (السبت) أنها طمأنته بوجود كفاءات قادرة على هذه المهمة وأقنعته بأن يأخذ الجرعة لديهم ومن ثم يأخذ التالية مع طبيبه، ووافق رغم تخوفه وظهور القلق عليه. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها بعد أن قامت بحقنه وأخبرته بذلك لم يصدق وتوقع أنها تمزح لأنها المرة الأولى التي لا يشعر فيها بالألم، ومن ثم أصبح يتعالج لديها، وحتى عندما ذهب إلى بلده حضر إلى المملكة في يوم موعد الحقن في المملكة.
وبيّنت أنها كانت تهدف إلى أن تؤكد له وجود كفاءات سعودية على مستوى عالٍ وقادرة على منافسة أطباء بلده.
استشارية طب وجراحة العيون د. خديجة العطاس:
حالة العم ديفيد البريطاني كانت بالنسبة لي تحديا وطنيا، قررت مساعدته لتغيير الصورة النمطية لدى الآخر أن الأطباء السعوديون غير مميزين، وكنت واثقة فى قدرتي على كسب هذا التحدي بإذن الله تعالى..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@Dralattaskhadij pic.twitter.com/GzwhTefQQe
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 26, 2020