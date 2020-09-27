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أخبار محلية > بعد تحديث تطبيق “توكلنا”.. تعرّف على أهم الخدمات التي يوفرها للمرور والجوازات
27/09/2020   8:11 ص

بعد تحديث تطبيق “توكلنا”.. تعرّف على أهم الخدمات التي يوفرها للمرور والجوازات

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استعرض كل من المرور والجوازات الخدمات الخاصة بهما بعد إطلاق تحديث أكثر تطورًا لتطبيق “توكلنا”.  

وتتضمن التحديثات الجديدة الخاصة بالمرور تنبيهات تجديد رخصة القيادة، بالإضافة إلى بيانات المركبات وإمكانية التعرف على المخالفات المرورية.  

فيما تشمل التحديثات الخاصة بالجوازات، إمكانية استعراض بيانات جواز السفر بالإضافة إلى تنبيه المستخدم عند اقتراب انتهائه.   وفق “أخبار 24”.

وإجمالًا، ضم “توكلنا” في شكله الجديد قواعد بيانات شاملة تحت اسم “لوحة بياناتي”، تتضمن المعلومات الرئيسية للمستخدمين، وتتيح عدداً من الخدمات الأخرى. 

 

بعد تحديث تطبيق “توكلنا”.. تعرّف على أهم الخدمات التي يوفرها للمرور والجوازات

أخبار محلية
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