بعد تحديث تطبيق “توكلنا”.. تعرّف على أهم الخدمات التي يوفرها للمرور والجوازات

استعرض كل من المرور والجوازات الخدمات الخاصة بهما بعد إطلاق تحديث أكثر تطورًا لتطبيق “توكلنا”.
وتتضمن التحديثات الجديدة الخاصة بالمرور تنبيهات تجديد رخصة القيادة، بالإضافة إلى بيانات المركبات وإمكانية التعرف على المخالفات المرورية.
فيما تشمل التحديثات الخاصة بالجوازات، إمكانية استعراض بيانات جواز السفر بالإضافة إلى تنبيه المستخدم عند اقتراب انتهائه. وفق “أخبار 24”.
وإجمالًا، ضم “توكلنا” في شكله الجديد قواعد بيانات شاملة تحت اسم “لوحة بياناتي”، تتضمن المعلومات الرئيسية للمستخدمين، وتتيح عدداً من الخدمات الأخرى.
الآن، يمكنك استعراض الخدمات المرورية عبر #تطبيق_توكلنا، والتي تتضمن تنبيهات تجديد رخصة القيادة وغيرها من الخدمات.
حمِّل التطبيق الآن. https://t.co/w6eOvyAVNp
— المرور السعودي (@eMoroor) September 26, 2020
يمكنك استعراض بيانات جوازك عن طريق #تطبيق_توكلنا، كما سينبهك التطبيق عند قرب انتهائه.
حمِّل التطبيق الآن https://t.co/lc13YIezIL
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 26, 2020