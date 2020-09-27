“الحصيني”: هذه المناطق ستودع الأربعينيات المئوية للحرارة بدايةً من الغد

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن معظم مناطق المملكة ستودع غداً (الإثنين)، الأربعينيات المئوية كحرارة عظمى.
وأوضح الحصيني أن هذا الأمر ستتم ملاحظته في مناطق الرياض وحائل والقصيم والجوف والشرقية والحدود الشمالية وتبوك ونجران، على أن تتراوح الصغرى فيها بين 27 و19 مئوية.
ونوه إلى أنه يتوقع أن تتراوح الحرارة العظمى بين بداية الأربعينيات ونهاية الثلاثينيات في مكة والمدينة.
الحمد لله
من الأثنين 1442/2/10هـ- بإذن الله -نودع الأربعينات المئوية كحرارة عظمى في مناطق الرياض وحائل والقصيم والجوف والشرقية والحدود الشمالية وتبوك ونجران والصغرى تتراوح بين”27″ و”19″مئوية
بينما مكة والمدينة متوقع ان تتراوح الحرارة العظمى بين بداية الأربعينيات ونهاية الثلاينيات pic.twitter.com/pGpVZegBIC
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) September 26, 2020
وفق “أخبار 24”.