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أخبار محلية > “الحصيني”: هذه المناطق ستودع الأربعينيات المئوية للحرارة بدايةً من الغد
27/09/2020   8:12 ص

“الحصيني”: هذه المناطق ستودع الأربعينيات المئوية للحرارة بدايةً من الغد

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن معظم مناطق المملكة ستودع غداً (الإثنين)، الأربعينيات المئوية كحرارة عظمى.  

وأوضح الحصيني أن هذا الأمر ستتم ملاحظته في مناطق الرياض وحائل والقصيم والجوف والشرقية والحدود الشمالية وتبوك ونجران، على أن تتراوح الصغرى فيها بين 27 و19 مئوية.

ونوه إلى أنه يتوقع أن تتراوح الحرارة العظمى بين بداية الأربعينيات ونهاية الثلاثينيات في مكة والمدينة. 

 

وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: هذه المناطق ستودع الأربعينيات المئوية للحرارة بدايةً من الغد

أخبار محلية
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