بالفيديو.. مختصة: 80% من آلام “الديسك” لا تحتاج لتدخل جراحي.. وهذا علاجها

ترى طبيبة في العلاج بالكيروبراكتيك، أن غالبية من يعانون من آلام العمود الفقري أو “الديسك” لا يحتاجون إلى تدخل جراحي، ولكن يمكن علاج ذلك يدوياً.
وقالت طبيبة الكيروبراكتيك دانيا الطوخي، إن هذا النوع من العلاج يكون من خلال تقويم الفقرات دون وجود أي تدخل جراحي، مشيرةً إلى أن العلاج يضع حلولاً لآلام المفاصل ومشاكل الأكتاف والإصابات الرياضية.
وأضافت في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن العلاج بالكيروبراكتيك لن ينهي التدخل الجراحي لآلام العمود الفقري لكن سيرفع نسب العلاج دون تدخل جراحي إلى 80%، داعيةً إلى فتح المجال أمام الطلاب لدراسة هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الإقبال على هذا النوع من العلاج بدأ يزيد في السنوات الأخيرة، لافتةً إلى أن هناك حاجة للتعاون بين أطباء الجراحة وأطباء مركز الكيروبراكتيك في المملكة.
فيديو | مختصون: 80% ممن يعانون من آلام “الديسك” لا يحتاجون إلى تدخل جراحي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/oeqnPBAxqp
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 26, 2020