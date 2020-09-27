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أخبار محلية > توضيح من “الأحوال” بشأن الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال
27/09/2020   8:14 ص

توضيح من “الأحوال” بشأن الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال

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أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه يحق لأي مواطن الاتصال بالشرطة أو تطبيق “كلنا أمن” والتقدم بشكوى ضد أي جهة تفرض عليه تصوير بطاقة الأحوال المدنية من أجل الاحتفاظ بصور منها.  

وأوضح الجاسر وفقاً لـ”الوطن”، أنه لا يحق لشركات أو بنوك أو فنادق أو الشقق المفروشة أو شركات تأجير السيارات أو شركات الاتصالات أو المستشفيات الخاصة أو غيرها الاحتفاظ بصورة بطاقة الأحوال؛ وذلك وفقاً لتعميم صدر من وزارة الداخلية مؤخراً.  

وأشار إلى أن الشرطة لديها تعميم أيضاً يمنع أي جهة كانت تصوير بطاقة الأحوال والاكتفاء فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لصاحبها، مبيناً أن النظام في الأحوال المدنية ينص على ذلك.

توضيح من “الأحوال” بشأن الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال

أخبار محلية
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