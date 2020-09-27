مُختص يقترح حلولاً جديدة لإنهاء المشكلات التقنية لمنصة “مدرستي”

اقترح خبير في التحول الرقمي، حلولاً جديدة لإنهاء المشكلات التقنية التي تواجه منصة “مدرستي” حتى الآن.
وأوضح خبير التحول الرقمي المهندس فواز نشار، أن تلك الحلول تتضمن تخصيص مُقدم خدمة للمنصة في كل منطقة أو مدينة أو مدرسة.
وبيّن وفقاً لما أوردت “الوطن”، أن الحلول تشمل أيضاً نقل مُختصي التقنية من المعلمين أو الفنيين إلى المدن والهجر؛ لضمان نقل المعرفة التقنية ووضع حلول جذرية لها.
بدوره حدد عضو مجلس الشورى عبدالله الفوزان، أبرز التحديات التي تواجه التعليم عن بُعد، وفي مقدمتها تقبل الأسر لهذا النوع من التعليم، ومدى توفر التقنيات المطلوبة لدى الأسرة، وخدمة الإنترنت في المناطق النائية.