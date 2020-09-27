طبيب باطنة يشرح “الكيتو دايت”.. ويوضح الفئات التي يُمنع عليها تطبيقه

أوضح طبيب باطنة وأخصائي التحكم في الوزن الدكتور عمار تنكل، أن رجيم “الكيتو” هو نظام عالي الدهون قليل النشويات ويعتمد على الدهون الصحية ويبتعد عن السكريات والكربوهيدرات المكررة والمهدرجة.
وقال خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن الجسم يتعرض لتغيرات فسيولوجية كثيرة منها الصداع والخمول “أنفلونزا الكيتو”، وذلك عند تحول مصدر الطاقة إلى مصدر دهون ، مبيناً أن الدماغ ما قبل الكيتو يعتمد بشكل رئيسي على طاقة الجلوكوز وعند تغيرها يجب أن يطرأ على الجسم بعض الأعراض حتى يتأقلم مع التغيير الذي طرأ عليه.
وأضاف أن هناك أعراضاً أخرى أيضاً يتعرض لها الجسم بسبب إدمان تناول السكريات والكربوهيدرات المكررة وسريعة الامتصاص، مشيراً إلى أن أعراض انسحابها من الجسم تشبه أعراض انسحاب أي مادة تُسبب الإدمان.
ونوه إلى أن هناك حالات يجب عليها مراجعة الطبيب قبل تطبيق نظام الكيتو كمرضى السكري ومرضى الضغط؛ من أجل تعديل جرعات الأدوية والأنسولين، إضافة إلى ذلك المرأة الحامل والمرضع والذين يعانون من الأمراض النفسية والعصبية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن نظام الكيتو ليس سهلاً أن يقوم بتطبيقه أي شخص وإنما يجب الرجوع إلى أخصائي التغذية العلاجية لمعرفة النظام الكيتوني المناسب خصوصاً عند الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
فيديو | ما هو نظام “الكيتو دايت” ؟#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1fKLz61fq4
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 26, 2020