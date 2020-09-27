قصة الملك عبدالعزيز مع “قهوة أبو سحيم” .. وكيف كافأ مقدمها بعدما ذكرته بالماضي

روى مُسن قصة الملك عبدالعزيز مع قهوة “أبو سحيم”، وكيف قدم عطية لمُقدم تلك القهوة بعدما ذكره طعمها بالماضي.
وقال الشيخ عبدالله الصقري في فيديو نشرته دارة “الملك عبدالعزيز”، إن “أبو سحيم” كان رجلاً مسناً وله لحية كبيرة بيضاء ووقعت قصة قهوته مع الملك عبدالعزيز في أواخر الربيع.
وأضاف أن “أبو سحيم” قدم القهوة للملك عبدالعزيز، قبل أن ينادي عليه مرة أخرى بعدما تذوقها ويطلب منه فنجاناً آخر، قائلاً لمن يحيطون به إن تلك القهوة ذكرته بالقهوة التي كان يتناولها في أيام تحركاته وسعيه لتوحيد البلاد. وفق “أخبار 24”.
ومنح الملك عبدالعزيز في نهاية هذا الموقف، للمُسن “أبو سحيم” عطية ليشتري بها جملاً له.
#فيديو الدارة |📺
قهوة أبو سحيم جعلت #الملك عبدالعزيز يتذكر طعم القهوة في أيام تحركاته لتوحيد البلاد..وحصل أبو سحيم على عطية الملك ليشتري بها جملا في هذه الرواية الشفوية الخاصة لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز#اليوم_الوطني_السعودي90 pic.twitter.com/Lh97CYfSa8
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 26, 2020