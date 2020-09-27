“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية بعدد من المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد) تنبيهات بنشاط للرياح السطحية والأتربة وأمطار رعدية، في عدد من مدن المملكة.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد أن عدداً من المدن بمناطق المدينة المنورة، والرياض، والجوف، والحدود الشمالية سيشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.
وأبانت أن الحالة ستبدأ في المدينة المنورة عند الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساء، وفي الرياض تبدأ عند العاشرة صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً، أما في الجوف فتبدأ 9 صباحاً وتستمر حتى 6 مساء، والحدود الشمالية من 8 صباحاً وحتى 5 مساء. وفق “أخبار 24”.
وقالت إن عدداً من المدن بمناطق جازان، والباحة، وعسير سيشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة 12 من ظهر اليوم وتستمر حتى السابعة مساء.