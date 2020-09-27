نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الموارد البشرية” تلزم المنشآت بتصديق لائحة عملها من مكاتب المحاماة
27/09/2020   1:45 م

“الموارد البشرية” تلزم المنشآت بتصديق لائحة عملها من مكاتب المحاماة

+ = -
768

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على تعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.

ونصّ القرار على أن تقوم المنشآت بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات.

ووفقا للقرار يجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك. وفق “أخبار 24”.

واستثنى التعديل المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل واللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها.

“الموارد البشرية” تلزم المنشآت بتصديق لائحة عملها من مكاتب المحاماة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113503.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.