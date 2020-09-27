احتفلت سفارات المملكة بالخارج باليوم الوطني الـ90 للمملكة بحضور عدد من مسؤولي الدول وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب أعضاء سفارات المملكة.
وأقامت السفارة بالجزائر مأدبة غداء احتفالاً بيوم الوطن أمس السبت بحضور عدد من المدعوين في مقدمتهم وزير الشؤون الدينية ومسؤولون في الحكومة الجزائرية وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ونظم سفير المملكة بالخرطوم علي بن جعفر، حفل استقبال بمقر إقامته في الخرطوم بمناسبة اليوم الوطني، حضره ممثل رئيس مجلس السيادة السوداني وزير الحكم الاتحادي دكتور يوسف الضي، ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى السودان.
فيما أقام سفير المملكة لدى المملكة المغربية عبد الله الغريري احتفالاً بمقر السفارة، شارك فيه المدعوون عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وقد اقتصر الحضور على منسوبي السفارة والملحقيات العسكرية والثقافية والتجارية التابعة لها والمدارس السعودية بالرباط.
وفق “أخبار 24”.