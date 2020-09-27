رئيس الديوان العام للمحاسبة يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني في الديوان

اعتمد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، اليوم (الأحد)، الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في الديوان، والهيكل التنظيمي لإدارة الأمن السيبراني.
وأوضح الديوان أن ذلك يأتي في ظل سعيه لتطوير قدراته في مجال الأمن السيبراني والمحافظة عليها وتعزيزها وحمايتها من المخاطر السيبرانية الداخلية والخارجية، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن.
وأبان أن اعتماد هذه الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني سوف يعمل على تمكين الديوان العام للمحاسبة من الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، وتتضمن عددا من الأهداف منها: دعم أعمال الديوان العام للمحاسبة، وحماية الأصول المعلوماتية والتقنية التي يمتلكها. وفق “أخبار 24”.
كما تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز سلوك أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.