نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رئيس الديوان العام للمحاسبة يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني في الديوان
27/09/2020   1:47 م

رئيس الديوان العام للمحاسبة يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني في الديوان

+ = -
729

اعتمد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، اليوم (الأحد)، الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في الديوان، والهيكل التنظيمي لإدارة الأمن السيبراني.

وأوضح الديوان أن ذلك يأتي في ظل سعيه لتطوير قدراته في مجال الأمن السيبراني والمحافظة عليها وتعزيزها وحمايتها من المخاطر السيبرانية الداخلية والخارجية، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن.

وأبان أن اعتماد هذه الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني سوف يعمل على تمكين الديوان العام للمحاسبة من الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، وتتضمن عددا من الأهداف منها: دعم أعمال الديوان العام للمحاسبة، وحماية الأصول المعلوماتية والتقنية التي يمتلكها. وفق “أخبار 24”.

كما تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز سلوك أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.

رئيس الديوان العام للمحاسبة يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني في الديوان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885113512.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.