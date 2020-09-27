بالفيديو.. لهذا يحرص نائب رئيس “سالك” البريطاني “وليام” على ارتداء الزي السعودي منذ 3 أعوام

يحرص النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة “سالك”، البريطاني وليام إنغلاند، منذ نحو 3 أعوام على ارتداء الثوب السعودي في العمل وفي عدد من المناسبات الأخرى.
وقال وليام في فيديو نشرته شركة “سالك” إنه يداوم على ارتداء الثوب السعودي لكونه مريحاً وبارداً خلال فترة الصيف، إضافة إلى أنه يُشعره بأنه جزء من فريق العمل بالشركة، لافتاً إلى أنه تربطه علاقات متميزة مع زملائه من المواطنين.
وهنأ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90، مؤكداً أنه ممتن للمملكة من أجل الأمان الذي وفرته لهم خلال الأوقات الصعبة خاصة خلال جائحة “كورونا”.
من جهتها، أشارت زوجة وليام إلى أنها حريصة على خلق علاقات صداقة مع سيدات من جنسيات عربية لتبادل الأحاديث معهن والتعرف عليهن عن قرب. وفق “أخبار 24”.
وأدخل وليام أطفاله في مدارس عالمية وطنية لضمان اندماجهم في المجتمع السعودي والتعرف على عاداته، كما أن زوجته التحقت بدورة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
لماذا يرتدي “وليام” الزي السعودي وماهو دافع زوجته لتعلم اللغة العربية؟
وماذا قال للسعوديين عن يومهم الوطني؟#اليوم_الوطني_السعودي #صندوق_الاستثمارات_العامة #سالك pic.twitter.com/IQkBbFOlXL
— سالك | SALIC (@KSA_SALIC) September 25, 2020