أنهت شركة الطائرات المروحية (THC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في العرض الجوي “همة الـ 90” الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه، والذي كان أول حدث من نوعه يجمع بين الطيران العسكري والمدني.
واستهلت شركة الطائرات المروحية هذا العرض حاملة أضخم علم سعودي يحلق في سماء المملكة والذي بلغت مساحته ألفي متر مربع باستخدام طائرة هليكوبتر أغوستا ويستلاند AW139.
واختتمت الشركة العرض بحمل شعار اليوم الوطني الـ90 إلى جانب شعار صندوق الاستثمارات العامة وشركة الطائرات المروحية، حيث تعد مشاركتها في اليوم الوطني أول مهمة رسمية تستخدم فيها خدمة سحب اللافتات.
يذكر أن الشركة بدأت حديثاً في تقديم خدمة سحب اللافتات التي تمكن عملاءها من نقل رسائلهم والإعلان عن منتجاتهم من خلال لافتة ضخمة في السماء يتم رفعها عبر طائرات الهليكوبتر، إضافة إلى التصوير الجوي والعديد من الخدمات.
وفق “أخبار 24”.