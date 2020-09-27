أكدت وزارة الداخلية إيقاف النظر في الطلبات الورقية التي سبق تقديمها من أجل الحصول على تصاريح سفر لخارج المملكة ولم يُبت فيها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال حديثه اليوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا، أن على المستفيدين إعادة تقديم طلباتهم عبر منصة “أبشر” وفق الآلية المعلن عنها.
وأشار إلى أن طلب السفر الدولي للفئات المستثناة يجب أن يكون مطابقا للشروط المعلنة، ومتضمناً المستندات والوثائق المطلوبة.
#السعودية | المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر منصة #أبشر. pic.twitter.com/aehADL00BE
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 27, 2020
فيديو | #الداخلية: إيقاف النظر في الطلبات الورقية لطلب السفر خارج #المملكة واستقبالها إلكترونيا#الإخبارية pic.twitter.com/Kg3LQFeFLe
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 27, 2020
وفق “أخبار 24”.